Crimson Desert forsinket til 1. kvartal 2026

Crimson DesertDet kommende action-RPG-spillet i åpen verden fra Pearl Abyss, har blitt forsinket til 1. kvartal 2026.

Dette kommer fra den siste konferansesamtalen angående Pearl Abyss ' Q2 2025-inntjening. I samtalen gjorde studioet det klart at Crimson Desert rett og slett ikke var klar for utgivelse ennå. "Lanseringen av Crimson Desert, vårt første store AAA-konsollspill, har uunngåelig blitt forsinket med ett kvartal, fra den tidligere annonserte tidsplanen. Dette skyldes lengre tidslinjer enn forventet som følge av koordinering av tidsplaner og samarbeid med flere partnere for offline distribusjon, voice-overs, konsollsertifisering og andre lanseringsforberedelser," sa Pearl Abyss (transkripsjon av GamingBolt).

"Vi beklager oppriktig at vi ikke er i stand til å oppfylle den opprinnelig lovede lanseringsplanen for fjerde kvartal. Vi ber om forståelse for at dette er en strategisk beslutning som tar sikte på å sikre suksess i en meningsfull skala."

Vi vil ikke se en kunngjøring om utgivelsesdato på en stund, ettersom Pearl Abyss ønsker å sikre at neste dato den lover vil være en den kan oppfylle. Crimson Desert vil fortsatt være på Gamescom neste uke og Tokyo Game Show neste måned, men det kommer ikke før neste år i sin fulle form.