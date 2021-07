Crimson Desert har blitt utsatt på ubestemt tid

I fjor avduket utvikleren Pearl Abyss, som ellers står bak MMORPG-spillet Black Desert Online, et uhyre imponerende singleplayer-ROG ved navn Crimson Desert, som lynraskt fikk mange opp av stolene for sin detaljrike grafikk og tilsynelatende dype mekanikker.

Siden da har vi imidlertid stort sett ikke hørt noe mer, så derfor kommer det ikke som noen overraskelse at spillet nå har blitt utsatt. Det har blitt utsatt på ubestemt tid, og grunnen er litt interessant.

Via et innlegg på Twitter sier Pearl Abyss at de utsetter spillet for å bruke tid på å tilføye nye ideer for et enda dypere og berikende spill.