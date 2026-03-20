Crimson Desert hopper over Intel Arc helt uten planlagt løsning - spillere bedt om å be om refusjon
Lanseringen av Crimson Desert har allerede vært alt annet enn glatt, og nå har det dukket opp enda et problem som sannsynligvis vil frustrere et bestemt segment av PC-spillere. Pearl Abyss har bekreftet at spillet ikke støttes i det hele tatt på Intel Arc-grafikkort - og dette gjelder også håndholdte enheter som MSI Claw.
Dessuten er dette ikke en feil; støtten er rett og slett ikke-eksisterende. Teamet har også uttalt at det for øyeblikket ikke er noen planer om å fikse "problemet", og anbefaler i stedet at de berørte ber om refusjon.
"Nei, Crimson Desert støtter for øyeblikket ikke Intel Arc-grafikkort. Hvis du kjøpte spillet i forventning om Intel Arc-støtte, kan du se refusjonspolicyen til plattformen der spillet ble kjøpt for tilgjengelige alternativer. Vi beklager ulempene dette måtte medføre."
Riktignok er ARC-plattformen fortsatt relativt liten sammenlignet med Nvidia og AMD, bransjens to store giganter. Men avgjørelsen betyr likevel at en større gruppe spillere effektivt blir helt utestengt fra å oppleve Crimson Desert, et av årets mest hypede spill.
Det er spesielt frustrerende for MSI Claw-eiere, siden det praktisk talt er den eneste håndholdte "PC-konsollen" med ARC under panseret, som dermed blir helt utelatt i kulden.
Hele situasjonen blir enda merkeligere i lys av at Crimson Desert ellers promoterer moderne teknologier som DLSS og FSR, samtidig som de fullstendig ignorerer en av de etablerte GPU-aktørene.
Har du ARC i datamaskinen din, eller eier du en MSI Claw og har blitt rammet av å ikke kunne spille Crimson Desert?