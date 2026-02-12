Crimson Desert I de siste innslagene får vi se de roligere og mer livlige sidene av verdenen

HQ

Crimson Desert Pywel er først og fremst et action-RPG. Du kommer til å tilbringe mye tid med å slå fiender med sverd, hammere, økser og til og med knyttnevene i Pearl Abyss' storslåtte verden. Men det betyr ikke at du ikke kan ta en pause innimellom.

Den siste og siste traileren for Crimson Desert før utgivelsen i mars tar oss med til Pywels verden. Til alle aktivitetene vi kan holde på med utenom eventyrene i de ulike regionene. Fra fiske til gruvedrift til å finne tid til å jakte på den lokale faunaen - alle de tre spillbare karakterene har en rekke ting de kan gjøre utenom å ta fatt på neste hovedoppdrag.

Selv om du ikke kan lage din egen helt i Crimson Desert, kan du tilpasse antrekk, frisyrer og mer for å gjøre dem til dine egne. Pywel ser ut som en verden du virkelig kan fortape deg i, fra Greymane-leiren til tettpakkede byer og rolige grender. Ta en titt på funksjonsoversikten nedenfor: