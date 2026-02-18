Crimson Desert kan bli større enn Grand Theft Auto VI, sier tidligere Rockstar-utvikler

HQ

Hvis Rockstar klarer å gi ut Grand Theft Auto VI den 19. november 2026, ser det ut til at GOTY-samtalen er omtrent like avsluttet som i 2025, da Clair Obscur: Ekspedisjon 33 feide alt. Det er imidlertid en mørk hest som tidligere Rockstar-senioranimator Mike York tror kan overta det mest etterlengtede spillet potensielt gjennom tidene.

Det spillet er Pearl Abyss' Crimson Desert. Et fantasy-action-RPG som fanger oppmerksomheten til flere og flere spillere med hver trailer. I en ny video på Yorks YouTube-kanal (fanget av Wccftech) hevder han at den til og med kan sveipe GOTY fra GTAs nese.

"Hvis GTA VI ikke var her i det hele tatt i år, ville [Crimson Desert] sannsynligvis ta Game of the Year, ut fra hvordan det ser ut," sa York, og kommenterte at Crimson Desert's evne til å få en spiller til å gå seg vill i verden kan gjøre det til en like sterk kandidat til Game of the Year som Grand Theft Auto VI.

York innrømmer at det ville kreve at Rockstar "dropper ballen" på GTA VI for at Crimson Desert skal stå høyt, noe som føles usannsynlig å skje. Men hei, merkeligere ting har som kjent skjedd. Verken Crimson Desert eller Grand Theft Auto VI er ute i skrivende stund, så vi får se om begge spillene klarer å lande på henholdsvis starten og slutten av året, så er GOTY-racet i gang.