Crimson Desert sin nye oppdatering legger endelig til nye spesielle ridedyr og lar deg sette angrepshunder på fiender

Siden de første trailerne viste frem Kliff med steinansiktet som red rundt på en bjørn, ulv og drage, har fansen vært desperate etter Crimson Desert for å gi oss disse monteringene i mer enn en begrenset tid i spillet. Nå, i underkant av to måneder etter at den først ble sluppet, har Crimson Desert nok en gang besvart fansens bønner med sin siste oppdatering.

Patch 1.06.00 ser ut som Pearl Abyss har fullført mange av sine viktigste rettelser for Crimson Desert siden lanseringen, og gir nå spillerne noen morsomme ting fra oppdateringsønskelisten. Spesielle monteringer er overskriften, med "Bjørner, villsvin, ulver, hjort, fjellgeiter, Kuku-fugler, leguaner, raptorer, kameler, løver og tigre", som nå kan rides hvis du kan undertrykke og mate dyrene nok til å temme dem. Dyr som ikke kan temmes, vil ikke endre tillitsnivå hvis du mater dem, så ikke kast bort maten din på noe som ikke er på listen over.

Sadlene har også blitt endret, og vises ikke lenger automatisk på spesielle ridetøy. Du må utstyre dem hvis du vil ha dem på, men de er der fortsatt. Det er også lagt til en ekstraksjonsmekanikk som lar deg gjenvinne materialer som brukes til å foredle utstyr ved å samhandle med smedene.

Andre ekstra biter av innhold og mekanikk inkluderer en klomaskin lagt til Laughing Marionette, nye ubevæpnede ferdigheter for Oongka, og en ny gjenstand kalt Sigil of Valor. Hva gjør det? Vel, når det er utstyrt, vil hundene du har som kjæledyr automatisk angripe fiender. Heia, mine hundelegioner!