Crimson Desert-utvikler svarer på om spillet er for godt til å være sant

Selv om det er en enorm spenning rundt det kommende actionrollespillet Crimson Desert - spillet nådde tross alt nettopp 2 millioner ønskelister - er det også en god del frykt. For mange spillere ser spillet "for godt ut til å være sant".

Dette konseptet har blitt så utbredt at spillets PR-sjef Will Powers snakket om det i et intervju med Luke Stephens nylig. Stephens spurte om spillet virkelig er for godt til å være sant, hvorpå Powers svarte at selv internt var det noen bekymringer for at spillet skulle spille så bra som det så ut.

"Fordi spillet har vært under utvikling i seks år," sa Powers. "Noen av tingene som opprinnelig ble lagt ut, er ikke engang relevante lenger." Han refererte til 2019-kunngjøringstraileren som et eksempel på noe som kan forvirre publikum, ettersom den ikke omfatter hva Crimson Desert er.

Powers har likevel store forhåpninger til spillet, og sa senere i intervjuet at han tror det vil være en blanding av The Witcher 3: Wild Hunt og The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Powell adresserte også ytelsesbekymringer, og sa at det ikke er noen frame capping, og at folk vil bli imponert over hvor godt motoren kjører på moderne systemer.

Crimson Desert Zombies Game of Thrones slippes 19. mars til Xbox Series X/S, PS5 og PC.