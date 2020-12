Crimson Desert vil vise frem gameplay på The Game Awards

Du ser på Annonser

Vi har ikke hørt stort om Pearl Abyss, skaperne av Black Desert Online, sitt Crimson Desert etter at spillet ble offentliggjort med traileren over i fjor, men de fleste ante nok hva som var på vei da utviklerne annonserte at vi ville få nytt i desember under det forrige investormøtet. Nå er det bekreftet.

Geoff Keighley har nemlig bekreftet at vi skal få Crimson Desert sin første gameplaytrailer i The Game Awards-showet som starter klokken 0030 den 11. desember. Dermed slenger MMORPGen seg inn i rekken sammen med avdukingen av Among Us sitt neste kart og ryktene om både Elden Ring, et nytt Silent Hill og mer.