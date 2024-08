Crimson Desert viser bosser i gameplayklipp

HQ

Mens mange forventet at utvikleren Pearl Abyss endelig skulle avsløre utgivelsesdatoen for Crimson Desert på årets Gamescom, har det ennå ikke manifestert seg. Det som har skjedd er imidlertid nesten like spennende.

Utvikleren har lagt til fire ganske lange spillvideoer, som hver viser frem en av spillets mange bosser. Du får også din mest omfattende forhåndsvisning av kampene til dags dato gjennom disse, som viser miljøeffekter, evner og den generelle flyten.

Spillet forventes å lanseres i løpet av første halvdel av 2025, og du kan nyte de intense kampene nedenfor.

