Crimson Moon skal levere middelaldersk Darksiders-lignende action i 2026

Det er et stort år for fans av fargen karmosinrød, for neste måned lanserer Pearl Abyss Crimson Desert, og senere i 2026 kan vi forvente at utvikleren Probably Monsters dukker opp og lanserer sitt actionspill kjent som Crimson Moon.

Men ikke ta de lignende navnene som et tegn på at dette er kjente spill, for Crimson Moon er snarere en middelaldersk Darksiders-lignende actionopplevelse, med et design og spilloppsett som minner om actionprosjekter fra tidlig på 2010-tallet. Det er definitivt en mer nostalgisk stil over dette spillet.

Når det gjelder mer offisiell og fullstendig informasjon om spillet, mangler vi faktisk dette for øyeblikket, ettersom alt vi vet er at lanseringsvinduet er satt til 2026. På samme måte låser State of Play-utseendet også en PS5-lansering.

Følg med for mer og sjekk ut Crimson Moon-traileren nedenfor.