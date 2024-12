Cristiano Ronaldo sier det var "urettferdig" at Vinícius mistet Ballon d'Or

HQ

Cristiano Ronaldo var en av vinnerne fra 2024 Globe Soccer Awards. Den 39 år gamle portugiseren, som for tiden spiller i Al-Nassr, ble tildelt trofeet for beste spiller i Midtøsten.

Før gallaen ble Ronaldo intervjuet sammen med Thibaut Courtois, som også mottok en spesialpris. Og Ronaldo sa at Vinícius ble urettferdig nektet Ballon d'Or tidligere samme år. "Etter min mening fortjente han å vinne Gullballen. Det var urettferdig etter min mening. Jeg sier det her foran alle."

Vinícius vant senere prisen for beste mannlige spiller, foran 17 andre nominerte,deriblant Rodri Hernández, midtbanespilleren fra Manchester City og kapteinen på det spanske laget som vant alle kampene i UEFA Euro 2024.

"De gir den til Rodri, han fortjente den også, men de burde ha gitt den til Vinícius fordi han vant Champions League og scoret i finalen", sa Ronaldo.

Cristiano Ronaldo og hans nag over Ballon d'Or

Cristiano Ronaldo bærer kanskje litt nag til France Football og Ballon d'Or. Han har vunnet Ballon d'Or fem ganger, bare slått av Leo Messi, som har vunnet den åtte ganger. I stedet har han vunnet prisen for beste herrespiller hele seks ganger under Globe Soccer Awards i Dubai, mens Leo Messi bare har vunnet den én gang, i 2015. Da er ikke andre typer priser som Best Middle-East Player-trofeet, som Ronaldo har vunnet de to gangene det har blitt delt ut, i 2023 og 2024, medregnet.