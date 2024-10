Iniesta forklarer hvorfor han dro til Emirates i stedet for å avslutte karrieren hos sitt lokale lag: "Ikke for pengene"

HQ

Andrés Iniesta kunngjorde nylig at han legger opp som profesjonell fotballspiller. Etter å ha tilbrakt mesteparten av karrieren i F. C. Barcelona, fra 2001 til 2018, tilbrakte han fem år i Vissel Kobe i Japan. Han tilbrakte sitt siste år på Emirates Club (en klubb som rykket ned den sesongen han spilte), og bestemte seg deretter for å legge opp i en alder av 40 år.

Iniesta (som Rodri husket i sin Ballon d'Or-tale, ettersom han var nær ved å vinne den i 2010 da han spilte i samme posisjon) ble født i den lille landsbyen Fuentealbilla i den sentrale regionen Albacete i Spania.

Til tross for at han har fått en statue bygget i nærheten av Albacetes Carlos Belmonte-stadion, spilte Iniesta aldri for Albacete Balompié, regionens lokale lag, som spiller i den nest øverste divisjonen i spansk fotball.

Hvorfor valgte han ikke å spille en siste sesong på sitt lokale lag, i stedet for å dra til Emirates? Iniesta ble spurt om dette i den spanske radiostasjonen Cope, og var klar på hvorfor han mener det ikke hadde vært en god idé.

"Jeg vet at det er veldig fint og romantisk, men nei", sa han. "Å være i et lag bare for å være det, er noe jeg aldri har likt. Å dra til Albacete bare for å avslutte karrieren på den måten, jeg ville følt at jeg ville vært der bare for å være der".

Da han sliter med å finne ord etter en lang dag med intervjuer overalt, får han hjelp av programlederen: "du ville vært der, ikke fordi du sportslig fortjener det, men fordi du er Iniesta". "Akkurat", svarer Iniesta. "Du er for ærlig", svarer verten.

Iniesta fortsetter med å si at han er opprørt over noen kommentarer som sier at han dro til Emirates bare for pengene. "Det gir ikke mening. Hvis jeg viser deg hvor mye penger jeg tjener, vil du slutte å si at jeg dro for pengenes skyld".