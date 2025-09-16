Cristin Milioti dukker ikke opp i The Batman - Part II

HQ

For nesten nøyaktig ett år siden debuterte den første episoden av The Penguin på HBO Max. Colin Farrells portrett av den ikoniske skurken viste seg å være en kaldblodig psykopat uten noen som helst hemninger. Seertallene var skyhøye, og forleden vant serien ikke mindre enn åtte Emmy-priser.

En av dem, Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie, gikk til Cristin Milioti, som har fått mye skryt for sin prestasjon som Sofia "Falcone" Gigante. Og med alt dette sagt, er det ingen overraskelse at folk håpet å se mer til henne i den kommende The Batman - Part II. Men det kommer ikke til å skje.

Under Emmy Awards fikk MTV (via Instagram) muligheten til å intervjue utøvende produsent Matt Reeves, som leverte noen skuffende nyheter. Milioti kommer ikke til å dukke opp i det hele tatt, rett og slett fordi de var for langt inne i filmproduksjonen til å gjøre endringer etter suksessen:

"Cristin er ikke med i denne. Men det er fordi vi var så langt inne i manuset da vi var med i serien, så. Men vi får se. Jeg mener, jeg synes hun er utrolig. Det hun gjorde i serien er helt fantastisk."

Når det er sagt, er det ikke umulig at hun dukker opp i andre sammenhenger, og Reeves sier at det ville vært "veldig spennende å gjøre noe med henne." La oss håpe det, eller hva tror du?