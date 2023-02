CrossfireX avsluttes

HQ

De siste ukene har vært fulle av kanselleringer og kunngjøringer om nedleggelse av spill, og dette fortsetter med en annen utvikling i denne venen. Fordi Remedy og Smilegate har kunngjort at skytteren CrossfireX vil bli lagt ned om noen måneder.

Som nevnt i et blogginnlegg, blir vi fortalt at med umiddelbar virkning vil spillet ikke lenger bli solgt på Xbox Store, at ikke noe innhold vil bli lagt til i spillet, at kjøp gjort i løpet av de siste to ukene kan være kvalifisert for refusjon, og at serverne vil stenge 18. mai 2023 og spillet vil være helt utilgjengelig for spill.

Når det gjelder denne avgjørelsen, uttalte utvikleren: "Det var ikke lett å komme til denne avgjørelsen, men vi kan stolt si at spillerne våre har vært utrolig aktive, lidenskapelige og entusiastiske i å jobbe med oss for å lage et spill som ville være morsomt og morsomt av alle. Vi ønsker å takke hver og en av våre spillere for å spille CrossfireX og være en del av denne reisen med oss.

CrossfireX ble lansert tilbake i februar 2022 og ble møtt med veldig voldsom kritikk fra både fans og kritikere. Siden den gang har utvikleren jobbet for å forbedre kvaliteten på tittelen, men som vanlige spørsmål knyttet til denne nedleggelsen legger til:

"Selv om teamet vårt jobbet hardt for å presse ut en rekke innholdsoppdateringer, inkludert rettelser, nye kart, moduser og hendelser i spillet, var spillet til syvende og sist ikke der det trengte å være."