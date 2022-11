Cross-play klart for Rainbow Six: Siege på konsollene i desember

HQ

Allerede sommeren 2021 foralte Ubisoft at Rainbow Six: Siege endelig skulle få cross-play, men det var bare spillere på PC, Stadia og Luna som kunne ta nytte av dette noen uker senere. De av oss på PlayStation og/eller Xbox fikk beskjed om å vente til "starten av 2022". Siden den gang har vi fått et par utsettelser, noe vi tydeligvis ikke trenger å være bekymret for lenger.

For som lovet avslørte utviklerne i dag hva som venter når Rainbow Six: Siege sin Operation Solar Raid starter skikkelig den 6. desember, og i tillegg til blant annet den nye operatøren Solis som kan se og markere fienders teknologi gjennom alt mulig, en nytt kart i Singapor kalt Nighthaven Labs, Ranked 2.0 og det nye Battle Pass-systemet bekreftes det at cross-play og cross-progression også blir mulig på PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series samme dag. Dermed blir det mulig å ta med seg brukeren sin til en av de andre konsollene og/eller spille mot og med folk på en annen konsoll. Dessverre vil alt dette være adskilt fra PC-utgaven, og utviklerne har ingen planer om å endre dette i nærmeste fremtid.

Du kan se og høre mer om alt som endres i Operation Solar Raid i videoene under.

