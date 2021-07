Cross-save og cross-play kommer snart til Warframe

Det populære free-to-play-skytespillet Warframe slutter seg snart til den voksende listen over spill som støtter cross-save og cross-play. Utvikleren Digital Extremes har ikke avslørt nøyaktig når funksjonene tilføyes, men de har bekreftet at spillere på PC, PlayStation og Xbox vil kunne spille sammen.

Sheldon Carter, daglig leder hos Digital Extremes, forteller om det nyeste tiltaktet: "Community is incredibly important to us. Opening up cross-play and cross-save is just one of many more efforts we'll take on to bring more players together including extending Warframe's fast, fluid, action combat experience to other global gaming platforms."

For et par dager siden ble spillet kommende utvidelse The New War også presentert. Det blir ifølge utvikleren den hittil største tilføyelsen når det kommer til historieinnhold, og den vil også inneholde nye gameplayfunksjoner som blant annet muligheten for å kontrollere andre karakterer enn din egen warframe.

Du kan se traileren for utvidelsen nedenfor.