Crosswind blander Dark Souls-slagsmål med piratliv

For alle oss overlevelsesnerder har Crosswind blitt en av de mest etterlengtede kommende titlene i sjangeren, uten tvil bare overskygget av Hello Games' Light No Fire. Men i motsetning til sistnevnte har vi sett langt mer faktisk gameplay fra dette salte pirateventyret, og under Gamescom viste studioet frem masse nytt materiale. På mange måter føles det som en blanding mellom Sea of Thieves og Dark Soul - bare legg til pirathatter og base-bygging.

Den nye demoen holdt ikke tilbake, og leverte mer av alt. Tunge kamper, rivaliserende piratmannskaper, massive skip, brennende strender og hauger med glitrende skatter. Kampene oppleves som veloverveide og tunge, med både nærkamp og skytevåpen som krever presisjon og timing - passende for sjangeren. Nå er det bare å håpe at hele pakken lever opp til de høye forventningene som allerede er satt. Crosswind kan vise seg å være det piratoverlevelseseventyret vi ikke visste at vi savnet. Sjekk ut videoen nedenfor.

Er Crosswind noe du ser frem til?