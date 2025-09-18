Crosswind ble en Pirates of the Caribbean-aktig verden etter tilbakemeldinger fra spillerne

HQ

Selv om Crosswind fremstiller seg selv som et sjørøvereventyr, vil du bekymre deg mer for skjeletter enn skjørbuk i dette overlevelsesspillet, ettersom utvikleren Crosswind Crew har lagt til mange fantastiske elementer i sin verden.

Produsent Philip Molodkovets fortalte oss på Gamescom at de opprinnelige planene for spillet hadde vært ganske annerledes. "Helt i begynnelsen tenkte vi faktisk at vi skulle være nesten virkelighetsnære, kanskje med noen veldig, veldig sjeldne overtroiske ting", forklarte han.

"Du vet, når du ikke vet om dette er ekte cracking eller om piraten bare er full og finner på ting. Men etter å ha snakket med spillerne og gjort noen tester, gikk vi faktisk helt over til Pirates of the Caribbean-stil," fortsatte han. "Så i utgangspunktet inneholder verdenen vår mange overtroiske ting som gamle forbannelser, udøde skjeletter, udøde pirater, soldater. Rom er en måte å reise raskt på. Men vi er fortsatt ikke på vei mot super high fantasy, så ingen ildkuler, ingen drager."

Vi antar at det forklarer hvorfor du kommer til å tilbringe mye mer tid på land enn i vannet i Crosswind, som Molodkovets sa "30 % av tiden kommer du til å gjøre ting til sjøs, og kanskje 70 % av tiden kommer du til å gjøre ting på land." Med store skatter å finne på øyene og fangehull å utforske, gjør det dem litt mer fristende enn i andre piratspill. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for mer informasjon på Crosswind: