Crusader Kings III kommer til PS5 og Xbox Series i mars

HQ

I fjor skrev Eirik nyheten om at Crusader Kings III var på vei til PS5 og Xbox Series, men den gang fikk vi ikke noe mer informasjon enn det. Nå vet vi når det endelig kommer til de plattformene.

Via en pressemelding har utvikler Paradox Interactive avslørt at Crusader Kings III slippes på PlayStation 5 og Xbox Series 29. mars 2022. Som utvikleren har sagt før vil denne utgaven være mer konsolltilpasset slik at spillet egner seg til håndkontroller og større skjermer. I tillegg vil det utnytte kraften av PS5 og Xbox Series med superraske lastetider for en sømløs spillopplevelse samt haptisk feedback på PS5.

Besøk den offisielle hjemmesiden for flere detaljer.

En ny trailer har også blitt sluppet. Sjekk den ut nedenfor. Du kan sjekke ut anmeldelsen vår av PC-utgaven her.