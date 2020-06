Crysis Remastered kommer i juli, men skurrer det grafisk?

Du ser på Annonser

Da Crytek og Saber Interactive endelig bekreftet at Crysis Remastered er på vei fikk vi bare en teasertrailer og beskjed om at spillet vil lanseres en gang i sommer. I går kunne de så avsløre at den første gameplaytraileren vil vises frem i morgen, noe de fleste regnet med også betydde at vi vil få en lanseringsdato. Dessverre for markedsføringsavdelingen kom Microsoft dem i forkjøpet.

Crysis Remastered sin Microsoft Store-side har blitt oppdatert med både skjermbilder og lanseringsdato. Nettsiden hevder at remasteren vil slippes den 23. juli, noe som selvsagt er bra. Det som ikke er like bra i undertegnedes øyne er skjermbildene på siden. Kanskje har jeg bare blitt for kravstor etter at remaker virkelig begynte å vise forskjellen i forhold til remastere, men er skjermbildene under virkelig noe å skryte av? Forhåpentligvis ser det bedre ut i morgendagens gameplaytrailer.