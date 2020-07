Crysis Remastered utsettes etter kritikk av grafikken

Du ser på Annonser

Planen var egentlig at vi offisielt skulle få den første gameplaytraileren fra Crysis Remastered i dag, men etter en tabbe av Microsoft Store ble noe av moroa ødelagt. Jeg var nemlig ikke den eneste som syntes grafikken var langt fra imponerende, og nå kan det virke som om dette har fått konsekvenser.

Saber Interactive skriver at de har bestemt seg for å utsette både Crysis Remastered og traileren (som allerede hadde lekket ut). Hvorfor? Vel, de anerkjenner lekkasjene, og sier at de vil bruke den ekstra tiden til å pusse på spillet slik at det lever opp til de grafiske standardene vi forventer av dagens konsoller og PCer. Derfor kan de heller ikke gi oss en ny dato, så vi får se hvor lang tid de trenger og om sluttresultatet faktisk lever opp til forventningene.