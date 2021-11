Crysis-skapernes Hunt: Showdown skal bli TV-serie

HQ

Streamingselskapet Binge har allerede fortalt at de lager serier basert på Driver- og System Shock-spillene, og med tanke på at streamingtjenesten vil basere seg på spillverdener overrasker det ikke at enda mer er på lur.

Crytek avslører at en live action-serie basert på Hunt: Showdown, studioets to år gamle spill hvor dusørjegere kjemper om å drepe overnaturlige vesener først og komme seg unna med beviset på 1890-tallet, er på vei. Et kult konsept som muligens gjør seg enda bedre i serieform, så det skal bli interessant å se hvordan dette ender opp.