CS Asia Championships 2026 arrangeres i mai: Here er de 16 inviterte lagene

Det er så mange store Counter-Strike 2 -turneringer som skjer i løpet av våren, inkludert to IEM-arrangementer, PGL Astana, mer BLAST-vert action, og til og med et Perfect World Esports-organisert arrangement også.

Denne sistnevnte turneringen er CS Asia Championships (CAC), som vil skje i Shanghai, Kina mellom 20. og 24. mai. Det er en stor begivenhet som samler 16 av de beste lagene fra hele verden i et forsøk på å se dem kjempe om en premiepott på 1 million dollar.

Det begynner med et dobbelt eliminasjonsgruppespill mellom 20. og 22. mai, som vil redusere konkurransen til bare seks overlevende. Disse seks lagene vil deretter bli seedet inn i et enkelt eliminasjonssluttspill som skal spilles i løpet av 23.-24. mai, hvor en vinner vil bli kronet.

Med alt dette på trappene, er du kanskje interessert i å vite hvilke lag som er invitert til CAC 2026? I så fall kan du se alle de 16 inviterte troppene nedenfor.



Pardivisjon



Team Falcons



Mouz



Aurora Gaming



The MongolZ



Team Liquid



B8



3DMax



Legacy



NRG



PaiN Gaming



M80



BC.Game Esports



MiBR



Lynn Vision



Tyloo



