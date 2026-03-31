CS Asia Championships 2026 arrangeres i mai: Here er de 16 inviterte lagene

Den store turneringen vil se $ 1 million på linjen.

Det er så mange store Counter-Strike 2 -turneringer som skjer i løpet av våren, inkludert to IEM-arrangementer, PGL Astana, mer BLAST-vert action, og til og med et Perfect World Esports-organisert arrangement også.

Denne sistnevnte turneringen er CS Asia Championships (CAC), som vil skje i Shanghai, Kina mellom 20. og 24. mai. Det er en stor begivenhet som samler 16 av de beste lagene fra hele verden i et forsøk på å se dem kjempe om en premiepott på 1 million dollar.

Det begynner med et dobbelt eliminasjonsgruppespill mellom 20. og 22. mai, som vil redusere konkurransen til bare seks overlevende. Disse seks lagene vil deretter bli seedet inn i et enkelt eliminasjonssluttspill som skal spilles i løpet av 23.-24. mai, hvor en vinner vil bli kronet.

Med alt dette på trappene, er du kanskje interessert i å vite hvilke lag som er invitert til CAC 2026? I så fall kan du se alle de 16 inviterte troppene nedenfor.


  • Pardivisjon

  • Team Falcons

  • Mouz

  • Aurora Gaming

  • The MongolZ

  • Team Liquid

  • B8

  • 3DMax

  • Legacy

  • NRG

  • PaiN Gaming

  • M80

  • BC.Game Esports

  • MiBR

  • Lynn Vision

  • Tyloo

Kommer du til å se CAC 2026?

