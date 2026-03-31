CS Asia Championships 2026 arrangeres i mai: Here er de 16 inviterte lagene
Den store turneringen vil se $ 1 million på linjen.
Det er så mange store Counter-Strike 2 -turneringer som skjer i løpet av våren, inkludert to IEM-arrangementer, PGL Astana, mer BLAST-vert action, og til og med et Perfect World Esports-organisert arrangement også.
Denne sistnevnte turneringen er CS Asia Championships (CAC), som vil skje i Shanghai, Kina mellom 20. og 24. mai. Det er en stor begivenhet som samler 16 av de beste lagene fra hele verden i et forsøk på å se dem kjempe om en premiepott på 1 million dollar.
Det begynner med et dobbelt eliminasjonsgruppespill mellom 20. og 22. mai, som vil redusere konkurransen til bare seks overlevende. Disse seks lagene vil deretter bli seedet inn i et enkelt eliminasjonssluttspill som skal spilles i løpet av 23.-24. mai, hvor en vinner vil bli kronet.
Med alt dette på trappene, er du kanskje interessert i å vite hvilke lag som er invitert til CAC 2026? I så fall kan du se alle de 16 inviterte troppene nedenfor.
- Pardivisjon
- Team Falcons
- Mouz
- Aurora Gaming
- The MongolZ
- Team Liquid
- B8
- 3DMax
- Legacy
- NRG
- PaiN Gaming
- M80
- BC.Game Esports
- MiBR
- Lynn Vision
- Tyloo
Kommer du til å se CAC 2026?