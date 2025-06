CTBC Flying Oyster kronet LCP Mid Season-seier

HQ

Nok et lag er bekreftet for 2025 Mid-Season Invitational og Esports World Cup arrangement for konkurransedyktig League of Legends. Denne gangen er det League of Legends Championship Pacific -regionen som har seierherrer å sende til begge arrangementene, som nylig Mid Season (ikke å forveksle med MSI, jeg vet, jeg vet, dumme navnestiler ...) turneringen i regionen ble avsluttet.

Dette arrangementet var i praksis LCPs ekvivalent til LECs Spring Split, og etter en hektisk turnering gikk organisasjonen CTBC Flying Oyster av med seieren etter å ha slått GAM Esports i den store finalen.

Dette resultatet betyr at begge lagene vil være til stede under EWC og MSI-arrangementene i henholdsvis juli og slutten av juni, og det gjør også CTBC Flying Oyster til det laget man bør følge med på fra LCP i overskuelig fremtid.