Cucurella ber Chelsea-fansen om unnskyldning etter å ha sklidd to ganger, og kaster støvlene

Chelsea klatret opp på andreplass i Premier League, bare fire poeng bak Liverpool - selv om Liverpool har spilt en kamp mindre. The Blues slo Tottenham 4-3, til tross for to tidlige baklengsmål forårsaket av fatale feil av Marc Cucurella, som skled to ganger i løpet av de første ti minuttene.

Umiddelbart etter det andre målet gikk den spanske forsvarsspilleren til sidelinjen for å bytte støvler, rasende. Han kom tilbake og rettet raskt opp feilene sine, blant annet ved å gi en assist til Jadon Sancho på Chelseas første mål.

Etter kampen la Cucurella ut en Instagram-story som viste hvordan han hadde kastet støvlene sine i søpla, med teksten "Sorry Blues...". Han har siden fjernet innlegget.

Maresco: Rivalene vil ikke skli ut som Cucurella

Etter kampen kom Enzo Maresca med noen overraskende uttalelser. Til tross for seieren som plasserer dem på andreplass og over Arsenal og Manchester City, tror ikke den italienske treneren at laget hans er "klare" til å vinne Premier League.

"Arsenal, City og Liverpool vil sannsynligvis ikke skli slik Cucurella gjorde", spøkte han.

"For å være seriøs, vi er ikke klare. Vi er langt fra disse lagene, men vi fokuserer på dag for dag og prøver å forbedre laget. Planen eller ideen er å ikke la spillerne gå ned i tempo. De kan ikke falle ned fordi de vet at en annen spiller venter på å komme inn."