Premier League varmer opp: Chelsea, Arsenal og til og med Manchester City tjener på Liverpools uavgjort

For bare én dag siden virket Premier League så godt som avgjort, og Liverpool hadde et stort overtak mot Manchester City, som har hatt en dårlig periode uten sidestykke siden Guardiola tok over laget for åtte år siden.

Men i går snudde det: Liverpool måtte ta til takke med uavgjort etter en spennende kamp, 3-3 mot Newcastle, der Arne Slots mannskap kom bakpå ved to anledninger, før en sen scoring av Mohamed Salah i det 83. minutt snudde opp ned på resultattavlen... for så å bli utlignet igjen ved en senere scoring av Fabian Schar i det 90. minutt.

Det var en meget jevnspilt kamp, og Newcastle fortjente fullt fortjent å få uavgjort (om ikke mer). Og de tre Liverpool-forfølgerne utnyttet de to poengene Liverpool lot glippe gjennom fingrene ved å vinne sine respektive kamper.

Chelsea (28 poeng) knuste Southampton 5-1, Arsenal (28 poeng) brakte Manchester United tilbake på jorden med 2-0, og Manchester City (26 poeng) fikk endelig slutt på tørken med 3-0-seier mot Nottingham Forest. Brighton (23 poeng) spiller sin kamp i ettermiddag.

Liverpool er fortsatt komfortabelt langt unna med 35 poeng, men som det har vist seg før, kan ting endre seg drastisk i en svært hektisk desember.

Basert på resultatene for noen uker siden ga Opta Liverpool 58,3 % sjanse til å vinne Premier League og Man City 38 %, mens Arsenal og Chelsea bare hadde henholdsvis 3,5 % og 0,2 % sjanse. Men nå ser ting helt annerledes ut.