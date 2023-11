Cult of the Lamb får seksuelt innhold

HQ

For bare noen dager siden inngikk den offisielle X-kontoen til 2022-indie-darlingen Cult of the Lamb et veddemål med brukerne om at hvis de nådde 300 000 følgere innen utgangen av året, ville de legge til sex i spillet. Og sex var tydeligvis akkurat det X-brukerne hadde savnet, og etter bare to timer var veddemålet innfridd.

Massive Monster ønsker tydeligvis å innfri løftet sitt, og skriver derfor nå på X at det "ser ut som vi legger til sex på Cult of the Lamb", og sier at vi kan forvente det "helt i begynnelsen av 2024". Vi tviler på at det seksuelle innholdet vil være det minste grafisk, men det kan være et interessant tillegg til denne rare og morsomme kultsimulatoren.

Les mer om Cult of the Lamb i anmeldelsen vår. Spillet er tilgjengelig til PC, PlayStation, Switch og Xbox.