Cult of the Lamb kan bli slettet 1. januar

HQ

I går rapporterte vi at mange utviklere hadde tatt avstand fra Unitys nye installasjonsbaserte avgifter som angivelig skal innføres 1. januar. Cult of the Lamb-utviklerne i Massive Monster sa da at de vil bytte motor hvis dette skulle skje.

Nå har de gått enda et skritt videre, for på spillets offisielle Twitter/X-konto står det at spillet meget vel kan bli slettet 1. januar. Du kan fortsatt kjøpe spillet på alle tilgjengelige plattformer akkurat nå, men kanskje det er verdt å ta tak i det snart hvis du vil ha det.

Skulle Unity ombestemme seg, kan dette kanskje reversere slettingen av et av fjorårets beste roguelikes, men foreløpig virker nesten alle utviklere enige om at dette er en forferdelig avgjørelse fra Unity-teamet.