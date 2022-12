I midten av juli fikk vi den hyggelige beskjeden om at Cuphead: The Delicious Last Course hadde passert 1 million spillere raskere enn hovedspillet. Antallet har bare fortsatt å øke siden den gang, men ikke like bra som det første eventyret.

Studio MDHR forteller at Cuphead: The Delicious Last Course nå har solgt over 2 millioner eksemplarer bare litt over 5 måneder etter lansering. En imponerende og fortjent milepæl selv om Cuphead klarte det samme på bare 3 måneder.