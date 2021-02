Du ser på Annonser

Det finnes en rekke indiespill som forsøker å gjenskape stemningen vi forbinder med gamle retroklassikere fra 80- og 90-tallet. Selv om mange av dem er forholdsvis enkle og ikke lykkes med oppgaven hender det iblant at vi får noen moderne klassikere som virkelig skinner, som for eksempel Castlevania-erstatteren Bloodstained: Curse of the Moon 2. De beste spillopplevelsene får vi likevel når utviklerne henter inspirasjonen fra fortiden for å skape noe helt nytt og unikt, og de beste i klassen på dette er trolig Yacht Club Games og deres ikoniske Shovel Knight fra 2014.

Så langt har det lille indiestudioet ikke utviklet noe annet enn spillet om spadeknekten og en rekke utvidelsespakker, men i disse dager er studioet aktuelle på utgiverfronten. Yacht Club Games har nemlig tatt det finske enmannsprosjektet Cyber Shadow under sine vinger (eller seil, om du vil). Utviklingen er i det store og det hele utført av Aarne Hunziker, som ene og alene driver Machine Head Studios. Det skal ikke mange minutter til med spillet før man skjønner hvorfor Yacht Club Games har valgt å satse på spillet, for det er tydelige likhetstrekk mellom Shovel Knight og Cyber Shadow når det gjelder inspirasjon og hva slags følelser man ønsker å fremkalle hos spilleren.

Cyber Shadow tar oss med til en verden hvor en ninjaklan vokter over en fredfull og futuristisk by, men naturligvis kan ikke dette vare. En eksplosjon sørger for at ninjaen Shadow blir slått i bakken, og når han etter lang tid våkner igjen har han i praksis blitt en cyborg-ninja. Vår tause helt begynner på en lang og farefull reise for å redde klanen, befri sin mester og sette en stopper for den onde doktor Progen og hans robothær.

Spillet du får servert er pakket inn i en grafisk stil og musikk som gir sterke assosiasjoner til NES-epoken på 80-tallet. Den mest åpenbare inspirasjonskilden er her uten tvil Ninja Gaiden, men man finner også elementer fra spill som Contra, Mega Man og Sunsofts klassiske Batman-spill både når det gjelder design, spillmekanikk og lydeffekter. Dette betyr imidlertid ikke at man er avhengig av å ha spilt noe av dette for å nyte spillet. Tvert imot står Cyber Shadow overraskende sterkt som en selvstendig retroinspirert tittel, og dersom du har den minste interesse for spill av den gamle skolen er dette en tittel som kan appellere til deg.

Til å begynne med er Shadow uten noen særlige egenskaper utenom å hoppe og slå med sverdet sitt, men etter hvert låser du opp oppgraderinger som gjør deg i stand til å håndtere et stadig større og sterkere arsenal av fiender. Snart får du tilgang på kastestjerner, løping og reflektering av prosjektiler. Fordelingen av oppgraderinger er noenlunde jevn til å begynne med, men etter hvert som den flater litt mer ut forsvinner også en del av spillets momentum. Dette resulterer i at spillets tempo også er dets største svakhet. Som regel klarer spillet å holde deg engasjert, men noen ganger får man etapper som føles litt vel lange fordi de blir for like utfordringene som kom rett før. I disse øyeblikkene føles spillet litt langtekkelig og mister taket på deg.

En annen svakhet med Cyber Shadow er at oppgraderingene verken føles revolusjonerende eller like presise som de kunne ha vært. Det er ingen av evnene jeg sitter igjen med til slutt som skiller seg ut fra mengden eller overrasker. Dette hindrer spillet fra å sitte igjen i bevisstheten lenge etter at det er slutt, men en større konsekvens er at spillet dermed ikke makter å heve seg det lille ekstra hakket opp fra mengden. Visse evner og egenskaper i spillet kunne også med enkelthet vært bedre implementert. For eksempel krever refleksjonen av prosjektiler at man trykker i retning av prosjektilet idet det treffer deg, hvorpå det blir til et pulserende lys som man kan slå tilbake på fienden. Å beregne dette like presist hver gang er ofte svært vanskelig, ikke minst når man er i bevegelse samtidig, og spillet hadde blitt langt mer overkommelig og underholdende om man bare kunne slått til prosjektilet med sverdet i stedet.

Presisjon er nøkkelen når man spiller Cyber Shadow, og i tråd med inspirasjonskilden Ninja Gaiden er dette et spill som byr på den ene utfordrende fienden etter den andre. Vanskelighetsgraden blir etter hvert temmelig høy uten å være umulig, og spillet pusher deg hele tiden til å prøve igjen for å klare den ene utfordringen som tar livet av deg igjen og igjen. Med jevne mellomrom kaster også spillet noen enorme bosser i din vei hvor du virkelig får brynt deg på alt du har lært, og spillets balanse mellom opplæring og stadig større utfordringer er overraskende god.

I møte med utfordringene, de enorme fiendene og de stilige omgivelsene i moderne 8-bitstil er det vanskelig å ikke la seg imponere over håndverket som ligger bak spillet. Dette er et imponerende stykke enmannsarbeid, ikke minst med tanke på at dette er det første spillet fra Machine Head Studios, og retrofølelsen som spillet skaper er godt polert og stemningsskapende. Følelsen blir også styrket av den tøffe musikken til Enrique Martin, som har fått drahjelp av Shovel Knight-komponisten Jake Kaufman på produsentsiden. Også på dette området mangler spillet det lille ekstra som drar det opp fra å være bra til å bli fantastisk eller revolusjonerende, men at det er et solid håndverk er det ingen grunn til å bestride.

Cyber Shadow er en solid spilldebut for Machine Head Studios, og spillets røffe og tøffe retrostil passer som hånd i hanske med spillmekanikken. Utfordringene står i kø for å gjøre livet ditt som cyborg-ninja vanskelig, og det er høyst tilfredsstillende når man havner i flyten og moser en av spillets store bosser ned i bakken. Spillet makter ikke å komme helt på høyden med et par andre moderne retroinspirerte indiespill, noe som først og fremst skyldes et par mangler knyttet til oppgraderinger og tempo, men det er likevel en underholdende spillopplevelse som vil gi eldre spillere klare assosiasjoner til gamle klassikere som Ninja Gaiden og Contra.

PS: Hvis man spiller på Switch og eier en Shovel Knight-amiibo bør man teste denne med spillet og se hva som skjer.