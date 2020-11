Cyberpunk 2077 avslører nye PC-krav for best resultat

Du ser på Annonser

CD Projekt Red var ikke så detaljerte som mange nok hadde håpet da de offentliggjorde PC-kravene til Cyberpunk 2077 i september, men nå som vi endelig nærmer oss lansering er det tid for å se hva som kreves for å få best mulig opplevelse.

Studioet har gitt oss informasjon om hva vi må ha for å kunne kjøre Cyberpunk 2077 både litt bedre og veldig mye bedre enn anbefalt, og man kan trygt si at det er et spenn. Selve minimumskravene og de anbefalte har uansett ikke endret seg.

Samtidig har vi fått en video hvor Nvidia viser og forklarer noen av mulighetene GeForce-kortene gir i spillet.Har du noe som helst håp om å klare det på noen av de høyeste?