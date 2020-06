Cyberpunk 2077 blir penere på PS5 og Xbox Series X i høst

Du ser på Annonser

I februar bekreftet CD Projekt Red at Cyberpunk 2077 vil få en gratis Xbox Series X-oppdatering en gang i fremtiden, men ønsket ikke å snakke om PlayStation 5 eller akkurat når. Heldigvis hadde de gode nyheter for alle i natt.

Studioet bestemte seg nemlig for å ha en spørrerunde med investorene etter gårsdagens utsettelse av Cyberpunk 2077, og da ble de blant annet spurt om hva de tenkte om å lanseres rundt samme tid som PS5 og Series X. Svaret var da at de egentlig så noen fordeler i det også. For eksempel forventer de ikke at like mange lignende spill lanseres i den perioden, og på toppen av det hele bekrefter de at spillet vil være litt bedre på både PS5 og Series X fra første stund. Den gratis oppdateringen som vil gjøre mer betydelige forbedringer skal fortsatt komme en gang neste år til begge konsollene, men spillet vil altså være spillbart og bedre på de nye konsollene med en gang de lanseres.