Cyberpunk 2077: Eirik spilte de første 80 minuttene på Xbox Series X

Planen var egentlig å vente til det hadde kommet noen oppdateringer før jeg spilte Cyberpunk 2077, men siden både mange av dere og kollagene mine lurte på hvordan konsollutgavene var hoppet jeg i det på Xbox Series X i går. Dermed kan dere i alle fall se at spillet ser relativt bra ut selv om det bare er Xbox One-utgavene...dog med noen merkverdigheter etter blant annet 22 minutter...Og for de som lurer gjør jeg de brå bevegelsene og et par andre ting for å teste bildeoppdateringen og fremprovosere screen tearing.