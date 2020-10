Cyberpunk 2077 er ferdig og klart for lansering

Du ser på Annonser

I forrige uke kunne CD Projekt Red bekrefte at alle utviklerne blir pålagt såkalt "crunch", eller enkelt sagt uvanlig mye overtid, for å kunne gjøre ferdig Cyberpunk 2077 til den 19. november, så det kan virke som om den fysiske utgaven vil få en relativt stor oppdatering fra første stund.

Nå kan studioet nemlig fortelle at Cyberpunk 2077 har "gone gold", altså har blitt godkjent for å sendes til masseproduksjon. Dermed kan du være helt trygg på at spillet vil lanseres den 19. november, og forhåpentligvis fører disse ekstra dagene med arbeid for studioet at vi får en finpolert opplevelse.