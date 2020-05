Cyberpunk 2077 er i sluttfasen av utviklingen

Du ser på Annonser

Cyberpunk 2077 har blitt utsatt flere ganger, men nå virker det som at alt snart er klart innen den satte premieredatoen. Selv om CD Projekt RED selv er relativt tyste om spillet sitt, så skriver de i en ny rapport (via Resetera) at spillet er i sluttfasen av utviklingen:

"CD Projekt Red is carrying out with the final stage of development of its most expansive RPG to-date: Cyberpunk 2077. The game features a vibrant, high-tech open world, where players assume the role of V - a cyberpunk who has recently migrated to the most dangerous metropolis of the future: Night City. Cyberpunk 2077 gameplay follows the rules of the Cyberpunk 2020 RPG system created by Mike Pondsmith."

Kort sagt, regn ikke med noen flere forsinkelser av Cyberpunk 2077. Det slippes altså den 17. september til PC, PlayStation 4, Stadia og Xbox One. Dessuten kommer det senere til PlayStation 5 og Xbox Series X.