Cyberpunk 2077 får egen Xbox One X og Xbox-kontroller i juni

Etter over et døgn med ganske tydelige hint og et par lekkasjer har Microsoft og CD Projekt Red endelig fått lov til å offentliggjøre en meget kul samlepakke for Xbox-fans.

For som forventet kan dere som er ute etter en Xbox One X se frem til å kunne kjøpe den sterkeste konsollen på markedet og en Xbox One-kontroller med egne Cyberpunk 2077-design. Det er er mer overraskende er at det som enkelt nok kalles Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle blir tilgjengelig allerede i juni, hele tre måneder før spillets planlagte lanseringsdato. Ikke at jeg klager, for det må være lov å si at begge designene er ganske kule selv om de ikke akkurat glir rett inn omgivelsene hos de fleste med både en rekke ulike farger og ordene "No Future" med selvlysende bokstaver. Du kan se underverket i aksjon under, og forvente mer informasjon om pris og eksakt lanseringsdato om ca. en måned.

