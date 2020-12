Cyberpunk 2077 får en offisiell strategiguide ved lansering

Du ser på Annonser

Det er tydelig for alle at det kommer til å være veldig mye å holde styr på i Cyberpunk 2077. Oppdrag, personer, omgivelser, bander, våpen, oppgraderinger, samleobjekter, for ikke å nevne alle de små historiene og avgjørende kontekstuelle småtingene. Det er mye.

Men hvis du er typen som liker en god gammeldags strategiguide, så vet vi nå at en slik en blir laget i offisielt regi, akkurat tidsnok til lanseringen om få dager.

Den kommer faktisk i to utgaver, en standardutgave på 464 sider, og en Collector's Edition på 496 sider.

"Cyberpunk 2077 is a vast open-ended, detailed game that offers freedom on multiple levels: as the player, you define your character, the narrative and your play style. At the start of this guide project, we determined that freedom would be the core principle of this book and so it was designed with one priority in mind: facilitating informed decisions and enabling you, the player, to get the most out of your experience."

Du kan kjøpe paperback-standardutgaven for $24.99, eller Collector's Edition i hardback for $39.99 her.