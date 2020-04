Cyberpunk 2077 får minst like mye DLC som The Witcher 3

CD Projekt RED gjør ikke som alle andre studioer, og har eksempelvis holdt seg fra å inkludere mikrotransaksjoner i spill som The Witcher 3: Wild Hunt og Thronebreaker: The Witcher Tales. Når det gjelder det førstnevnte utga de i stedet en rekke små gratis DLCer, samt to meget store utvidelser (som koster penger), og vi vet nå at noenlunde samme strategi benyttes etter lanseringen av Cyberpunk 2077.

Nylig avholdt firmaet en Q&A med sine investorer, og her slo president Adam Kicinski fast at spillet vil ha "no less DLC than The Witcher 3 had". Ikke bare det, han slo også fast at man kan forvente "a similar scenario to The Witcher 3" når det gjelder støtte etter lanseringen.

Så vi kan i prinsippet se store utvidelser til Cyberpunk 2077 etterfølgene akkurat som Blood & Wine, som tilføyde rundt 30 timer mer innhold, og en ny region.