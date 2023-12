Cyberpunk 2077 får undergrunnsbane og mye mer 5. desember

HQ

I tillegg til at vi får Ultimate Edition av Cyberpunk 2077 vil det fornyede spillsystemet vi fikk i Update 2.0 (det samme som fulgte med Phantom Liberty-utvidelsen), gå enda et skritt videre med Update 2.1 neste uke.

Høydepunktet i denne nye innholdsoppdateringen blir det nye metrosystemet som er tilgjengelig fra mange tilgangspunkter rundt om i Night City. I streamen som ble sendt for noen minutter siden snakket CD Projekt Red om vanskelighetene med å implementere dette transportsystemet, til tross for at det var planlagt å være i basisspillet (det vises til og med i den første spilltraileren, hvis du husker det). I metroen kan vi velge å ta en rask tur eller kjøre undergrunnen og utforske hver av de 19 stasjonene på fem forskjellige linjer som vil ligge under asfalten.

Vi får også et nytt radiosystem, slik at vi kan lytte til musikk mens vi beveger oss rundt i byen. Det er en funksjon som er elsket i andre åpne verdener som Fallout, og som nå kommer til Cyberpunk 2077 med flere lydspor.

Innlevelse ser ut til å stå i sentrum for denne oppdateringen, og det gjelder også i kamp mot spesielle fiender, som Adam Smasher. Selv om de heller ikke har gått i dybden på endringene de har gjort med ham, ser det ut til at Smasher kommer til å bli mye skumlere og mer uforutsigbar denne gangen enn tidligere.

Andre interessante nyheter er blant annet at gateløpene i Claires oppdragslinje kan spilles om igjen, samt at det er lagt til flere biler og sykler og muligheten til å utføre stunts med dem.

Til slutt er det lagt til nye tilgjengelighetsforbedringer, i tillegg til ytterligere modifikasjoner av spillets hub. Det er mye å glede seg til i denne nye 2.1-oppdateringen til Cyberpunk 2077, så hold utkikk etter oppdateringsnotatene som slippes neste uke.