Cyberpunk 2077 fjernet fra PlayStation 4

Da CD Projekt Red la ut en unnskyldning for tilstanden Cyberpunk 2077 er i for øyeblikket tidligere denne uken skrev de at folk som hadde kjøpt digitale konsollutgaver kunne kontakte Sony og Microsoft for å få refundert kjøpet. Dette likte tydeligvis ikke Sony, for de ba spillerne om å være tålmodige og vente på oppdateringer fra utviklerne. Nå kan man trygt si at saken virkelig har hetet seg opp.

Cyberpunk 2077 har nemlig blitt fjernet helt fra PlayStation Store, og Sony ber alle de som ønsker å få pengene tilbake om å melde fra her. Dermed er spillet teknisk sett nå konsolleksklusivt på Xbox hva digitale utgaver angår frem til situasjonen eventuelt løser seg. Noe slikt har aldri skjedd før, så det skal bli interessant å se hvordan dette utvikler seg nå.

Hva tenker du om avgjørelsen?