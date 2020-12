Cyberpunk 2077 har fått flere forhåndsbestillinger enn The Witcher 3

Du ser på Annonser

Cyberpunk 2077 er bare en liten uke fra å endelig slippes. Og det har virkelig vært en lang, og noe turbulent reise. Likevel later det til at CD Projekt RED er ganske sikre på at det vil selge mange, mange eksemplarer. Det vet de blant annet fordi antallet forhåndsbestillinger ser meget lovende ut.

Nærmere bestemt sa CFO Piotr Nielubowicz til studioets investorer (via PC Gamer) at antallet forhåndsbestillinger de har fått på Cyberpunk 2077 er merkbart høyere enn noe annet The Witcher-spill, og det inkluderer selvfølgelig kjempesuksessen The Witcher 3: Wild Hunt.

Presis hvor mange forhåndsbestillinger spillet har fått vites ikke, men analytikeren Michael Pachter har tidligere estimert at det vil selge omtrent 15 millioner eksemplarer i løpet av sitt første år på markedet.

