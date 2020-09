Cyberpunk 2077 har fått sitt første platinum-trofé

Du ser på Annonser

Nå er det bare to måneder til Cyberpunk 2077 endelig lanseres, så i disse dager er det kun finpussen som gjenstår. Dette betyr blant annet at de såkalte "quality assurance"-testerne jobber på spreng for å finne de siste problemene i spillet, noe som betyr at enkelte må gjøre nærmest alt som er mulig i det. Slikt får selvsagt følger.

Łukasz Babiel, som er "QA Lead" på Cyberpunk 2077, har lagt ut et bilde på Twitter hvor han avslører at den ene testerkontoen har fått platinum-trofeet på PlayStation 4. Denne annonseringen får det også til å virke som om enkelte av trofeene vil være litt utfordrende, for spillet har foreløpig 26 bronsetrofeer, 17 sølvtrofeer, 1 gulltrofé og selvsagt 1 platinum. Akkurat hvordan listen ser ut vil nok avslører litt før lanseringen, så troféjegerne der ute trenger bare å følge med her fremover.