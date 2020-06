Cyberpunk 2077 har fjernet wall-running og litt annet

Du ser på Annonser

En av farene med å vise frem et spill lenge før lansering er at ting vil endre seg i løpet av utviklingen. Vanligvis fører dette til klaging om "nedgradert" grafikk, men av og til endres gameplayet betraktelig også. Cyberpunk 2077 blir et eksempel på sistnevnte.

Lisa Dahlgren fikk nemlig spille noen timer av Cyberpunk 2077 i går, og fikk deretter snakke med spillets level-designer, Max Pears, som hun bestemte seg for å spørre om man også kan løpe på vegger for å utforske byen. Gameplaypresentasjonen vi fikk i 2018 hadde tross alt vist det brukt i kamper, men da fikk hun et litt skuffende svar:

"Ah, wall-runningen. Det er noe vi fjernet på grunn av noen designvalg, men det vil fortsatt være mye fleksibilitet i hvordan du kan bevege deg. Det er helt sikkert."

Vi får se om andre ting har blitt fjernet, men Lisa likte i alle fall det hun prøvde i går veldig godt, så det var kanskje et lurt valg.