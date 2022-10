Cyberpunk 2077 har hatt en million aktive spillere hver dag i over en måned

HQ

Etter den katastrofale lanseringen av CD Projekt Reds Cyberpunk 2077, ble fansen ganske splittet. Du hadde de som var storfornøyde med opplevelsen (stort sett PC-spillere), og så hadde du de som var så skuffede at de trodde dette aldri kunne fikses, og de som mente at det bare var å "gjøre en No Man's Sky" og fortsette å forbedre innholdet for å nå spillets fulle potensial.

Hvorvidt Cyberpunk 2077 nå, knapt to år etter lanseringen, har nådd sitt fulle potensial kan diskuteres. Men kombinasjonen av next-gen-oppdateringen, kontinuerlige feilrettinger og Netflix-serien Edgerunners, har fått spillerbasen til å eksplodere. Hver dag i over en måned nå har én million aktive spillere blitt registrert.

Dette kommer sikkert som en overraskelse selv for CD Projekt Red selv, og nå gjenstår det å se om de revurderer sine fremtidige planer om kun én utvidelse til Cyberpunk 2077, og ingen sesong 2 av Edgerunners. De har for øvrig annonsert en oppfølger som går under kodenavnet Orion.