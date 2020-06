Cyberpunk 2077 inneholder over 1000 NPCer

Du ser på Annonser

CD Projekt Red er mest kjent for The Witcher-spillene, men deres neste prosjekt Cyberpunk 2077 er et scifi-rollespill mer ambisiøst enn noen andre spill de har laget tidligere. Det slippes den 17. september til PC, PlayStation 4 og Xbox One, samt ved et senere tidspunkt til Stadia. Nå har vi fått et siffer som viser hvor omfattende spillet faktisk er, som er såpass imponerende at vi kjenner at vi bare må dele det.

Tyske GameStar har nemlig intervjuet CD Projekt Red i sin podcast, og deretter har dette blitt transkribert til engelsk på Reddit. Der får vi nå vite at spillet inneholder over 1000 NPCer som hver og en har "a handmade routine". Dermed overtar det tronen fra Red Dead Redemption 2 når det kommer til kategorien artifisielle med- og motspillere:

"While there are some areas in the Witcher 3 where villagers don't have a daily routine, they are planing to improve this with giving more than a thousand NPCs a handmade routine."

Kort sagt, Cyberpunk 2077 kommer til å bli ekstremt omfattende.