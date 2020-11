Cyberpunk 2077 kommer på to disker på PlayStation 4

Du ser på Annonser

Etter litt flere utsettelser enn forventet kommer endelig Cyberpunk 2077 den 10. desember. Og det er jo åpenbart et ganske stort spill, så denne nyheten kommer ikke som noen overraskelse. Nå har Reddit-brukeren Mikeymorphin kommet over PlayStation 4-coveret til spillet, som avslører at det leveres på to Blu-ray-disker.

Her får vi også vite at spillet krever 70 gigabyte lagringsplass på PlayStation 4, og det samme gjelder sannsynligvis Xbox One. Om denne mengden data inneholder fremtidig DLC er fortsatt uklart. Sjekk ut bilder av coveret nedenfor.

Takk, VG24/7