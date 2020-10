Cyberpunk 2077 kommer til Nvidias GeForce Now på lanseringsdagen

I forrige uke kunne CD Projekt Red bekrefte at alle utviklerne blir pålagt såkalt "crunch", eller enkelt sagt uvanlig mye overtid, for å kunne gjøre ferdig Cyberpunk 2077...

Keanu Reeves medvirker i ny Cyberpunk 2077-reklamevideo

den 2 oktober 2020 klokken 10:14 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

"In 2077, What makes someone a criminal? Being caught." Det er nå bare halvannen måned igjen til ett av generasjonens mest etterlengtede spill slippes, nemlig Cyberpunk...