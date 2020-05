Cyberpunk 2077 lar oss endre penis, bryster og være transkjønnet

Conan Exiles fikk en god del oppmerksomhet for å la oss endre størrelsen på figurene våre sine peniser, så du kan være ganske sikker på at Cyberpunk 2077 plutselig ble mer interessant for mange også.

Måneder etter at CD Projekt Red sa Cyberpunk 2077 hadde blitt sendt til de ulike selskapene som har ansvaret for aldersmerkinger i verden har nemlig det amerikanske ESRB satt sin dom over spillet, og med en åpen verden hvor vi kan kutte av kroppsdeler, se innvoller, innta rusmidler og drikke alkohol er det ikke rart at aldersgrensen har havnet på det som tilsvarer 18+ her til lands. Det er uansett dette punktet som nok vil få manges oppmerksomhet de første minuttene av spillet:

"Spillere kan velge kjønn og tilpasse karakteren sin; tilpasninger inkluderer fremstilling av bryster, rumpeballer og genitalia, samt ulike størrelser og kombinasjoner av av genitalia."

Som lovet vil det altså ikke bare bli mulig å spille som en transkjønnet figur i Cyberpunk 2077, men også endre på størrelsen til ulike deler av kroppen. Youtube, enkelte forum og nettsider kommer altså til å bli ganske interessante å følge fra og med den 17. september...Utviklerne skal uansett ha skryt for å gi oss muligheten.