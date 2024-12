Cyberpunk 2077 Oppdatering 2.2 inneholder nye tilpasningsmuligheter og feilrettinger

HQ

Det er nå nøyaktig på dagen fire år siden CD Projekt Red ga ut Cyberpunk 2077. En utgivelse som vi alle husker (og de fleste gjerne vil glemme, med tanke på hvor katastrofal den var), men som åpnet opp for en ny dystopisk, futuristisk verden av RPG-action i åpen verden fra det polske studioet.

På disse fire årene har det skjedd mye med spillet. Det har praktisk talt blitt omarbeidet fra grunnen av, og en ny kampanje har blitt lagt til i Phantom Liberty-utvidelsen, og det virket som om CD Projekt med sin ankomst og de siste Patch 2.1-rettelsene var ferdig med spillet, men det er ikke helt sant.

Selv om de har delegert det meste av arbeidet til Virtuous Studios denne gangen, Cyberpunk 2077 Oppdatering 2.2 fikser noen bugs og feil, samtidig som de legger til opptil 100 nye tilpasningsmuligheter for V, leiligheten hans og spillets kjøretøy. Det er også endringer i det tidsbegrensede oppdragsaktiveringssystemet (noen oppdrag kunne bare aktiveres etter at spilletiden var utløpt, men dette vil ikke lenger nødvendigvis være tilfelle), utvidet fotomodus og lagt til grafiske forbedringer av belysningen for PC-versjonen.

Du kan sjekke ut utgivelsesnotatene for Cyberpunk 2077 Update 2.2 her. Oppfølgeren til Cyberpunk 2077 er fortsatt langt unna CD Projekts tidsplan, men kanskje er det på tide å ta en god spasertur gjennom Night City nå med denne oppdateringen? Hva synes du om den?