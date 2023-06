Cyberpunk 2077: Phantom Liberty krever kraftigere PC enn spillet

HQ

Cyberpunk 2077s Phantom Liberty-utvidelse kommer altså ikke til PlayStation 4 og Xbox One, så det var bare et spørsmål om tid før denne annonseringen dukket opp.

I et nytt innlegg på spillets offisielle nettside har CD Projekt Red avslørt PC-kravene for Phantom Liberty, og det viser seg at du muligens må oppgradere litt selv om selve Cyberpunk 2077 fungerer godt. Dette skyldes blant annet at det ikke blir mulig å spille på en harddisk lenger siden utvidelsen krever at man minst har en SSD. Ultrainnstillingene anbefaler til og med at du har et NVME-lagringsalternativ. Se alle kravene i bildet under.